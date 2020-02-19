В ДНР считают особый статус Донбасса единственным путем к миру

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Предоставление Киевом особого статуса Предоставление Киевом особого статуса Донбассу и прямой диалог с представителями Донецка и Луганска являются единственным путем к миру в регионе, заявила в полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Представители украинской власти, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, не раз заявляли, что видят своим приоритетом достижение мира в Донбассе. Однако, глава государства ранее подчеркнул, что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. При этом он заверил, что обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе.

"Украинские власти продолжают политику Порошенко по затягиванию переговорного процесса и имитации мирного урегулирования. Особенно это стало заметно в последнее время – представители Киева выдвигают одну провокационную инициативу за другой, выдвигая к нам все новые абсурдные требования, не имеющие ничего общего с минскими соглашениями", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Полпред отметила, что все это происходит на фоне продолжающихся провокаций украинских силовиков на линии соприкосновения.

"Желая на словах сохранить целостность страны, Киев, тем не менее, делает все, чтобы еще больше ее раздробить. У нас сохраняется стойкое убеждение, что новая власть либо не имеет политической воли на разрешение конфликта, либо использует свое положение в собственных финансовых интересах, продолжая играть жертву агрессии перед своими западными спонсорами", - считает Никонорова.

Она подчеркнула, что единственное, что может привести к миру в регионе – это предоставление республикам особого статуса и прямой диалог с нашими представителями для дальнейшего исполнения Комплекса мер. "Чем раньше киевские власти осознают необходимость идти на компромисс с собственным народом, тем скорее будет преодолен все углубляющийся разрыв между Украиной и Донбассом", - добавила Никонорова.