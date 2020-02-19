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Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме
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РИА Новости

Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме

18:12 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду отклонил поправку депутатов ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским в 5 главу Конституции РФ о введении лимита для партий на места в Думе - не более 180 (40%) мест - и отказе от выборов по одномандатным округам.
Парламентарии предложили дополнить частью 3 статью 96 основного закона предложением, что Госдума "избирается по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями", а если количество мандатов по итогам распределения голосов, отданных за федеральный список кандидатов от партии, превышает 180, то этой политической партии передается только 180 мандатов, а остальные мандаты распределяются среди других списков кандидатов, допущенных к распределению мандатов депутатов".
Конституция Российской Федерации
Вчера, 18:07
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Конституция РФЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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