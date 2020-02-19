Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме

Парламентарии предложили дополнить частью 3 статью 96 основного закона предложением, что Госдума "избирается по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями", а если количество мандатов по итогам распределения голосов, отданных за федеральный список кандидатов от партии, превышает 180, то этой политической партии передается только 180 мандатов, а остальные мандаты распределяются среди других списков кандидатов, допущенных к распределению мандатов депутатов".