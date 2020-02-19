В Петербурге таможенники изъяли со склада более 1,2 тонны снюса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Около 92 тысяч пачек снюса массой более 1,2 тонны обнаружили и изъяли таможенники в одном из складских помещений на юге Около 92 тысяч пачек снюса массой более 1,2 тонны обнаружили и изъяли таможенники в одном из складских помещений на юге Санкт-Петербурга сообщает в среду пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"В ходе проверки установлено, что часть продукции, запрещенной к обороту на территории России, произведена в Швеции (35 тысяч пачек массой 350 килограммов). В настоящий момент вся опасная продукция изъята", - говорится в сообщении.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет таможенное ведомство.

Как сообщалось, депутаты законодательного собрания Петербурга в среду приняли в третьем чтении законопроект, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. По словам автора законопроекта депутата Дениса Четырбока, речь, прежде всего, идет о так называемых бестабачных снюсах - смесях без табака, где присутствует никотиносодержащие вещества.

Четырбок ранее заявлял, что за несколько месяцев в Петербурге были госпитализированы 15 подростков в состоянии критической интоксикации никотиносодержащих препаратов.