В Петербурге таможенники изъяли со склада более 1,2 тонны снюса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Около 92 тысяч пачек снюса массой более 1,2 тонны обнаружили и изъяли таможенники в одном из складских помещений на юге Санкт-Петербурга, сообщает в среду пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
"В ходе проверки установлено, что часть продукции, запрещенной к обороту на территории России, произведена в Швеции (35 тысяч пачек массой 350 килограммов). В настоящий момент вся опасная продукция изъята", - говорится в сообщении.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет таможенное ведомство.
Как сообщалось, депутаты законодательного собрания Петербурга в среду приняли в третьем чтении законопроект, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. По словам автора законопроекта депутата Дениса Четырбока, речь, прежде всего, идет о так называемых бестабачных снюсах - смесях без табака, где присутствует никотиносодержащие вещества.
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Четырбок ранее заявлял, что за несколько месяцев в Петербурге были госпитализированы 15 подростков в состоянии критической интоксикации никотиносодержащих препаратов.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. В конце декабря региональные подразделения Роспотребнадзора получили приказ проверить торговые точки и прекратить продажи некурительной никотиносодержащей продукции.
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