Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским, которые предложили во всем тексте конституции заменить слово "президент" на "верховный правитель".
Депутаты предложили в статье 80 Конституции РФ и далее по всему тексту основного закона слова "Президент Российской Федерации" заменить словами "Верховный Правитель".
Как пояснил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, этим предложением фракция предлагает устранить из конституции "нерусские слова".