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Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"
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РИА Новости

Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"

18:07 19.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским, которые предложили во всем тексте конституции заменить слово "президент" на "верховный правитель".
Депутаты предложили в статье 80 Конституции РФ и далее по всему тексту основного закона слова "Президент Российской Федерации" заменить словами "Верховный Правитель".
Как пояснил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, этим предложением фракция предлагает устранить из конституции "нерусские слова".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Вчера, 17:35
Крашенинников разъяснил поправку о руководстве правительством
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