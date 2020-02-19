Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
В среду городской комитет по здравоохранению сообщил, что главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев, занимавший эту должность более 25 лет, уволен. Причины увольнения главврача в комитете комментировать не стали.
"Я думаю, самовольный уход меня и других - это лишь предлог для увольнения главврача. Все сбегают из любой больницы, и ничего не происходит. Я не верю, что мой побег стал причиной увольнения", - заявила РИА Новости Ильина из карантинного бокса больницы.
Женщина добавила, что пока нет ясности, когда будут известны результаты анализа на новый тип коронавирусной инфекции, который она сдала 6 февраля.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Иск о принудительном возращении на карантин Ильиной в понедельник рассмотрел Петроградский районный суд. После заседания Ильину на машине скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в инфекционную больницу имени Боткина. Еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор, удалось вернуть уговорами. В среду Невский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Петербурга к еще одной сбежавшей пациентки Анне Рыбаковой, ее должны поместить на карантин в больницу минимум до 24 февраля.
Яковлев – заслуженный врач РФ, занимал должность главврача больницы с 1994 года.