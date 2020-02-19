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Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
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РИА Новости

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

17:50 19.02.2020
26957
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
В среду городской комитет по здравоохранению сообщил, что главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев, занимавший эту должность более 25 лет, уволен. Причины увольнения главврача в комитете комментировать не стали.
"Я думаю, самовольный уход меня и других - это лишь предлог для увольнения главврача. Все сбегают из любой больницы, и ничего не происходит. Я не верю, что мой побег стал причиной увольнения", - заявила РИА Новости Ильина из карантинного бокса больницы.
Женщина добавила, что пока нет ясности, когда будут известны результаты анализа на новый тип коронавирусной инфекции, который она сдала 6 февраля.
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Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Иск о принудительном возращении на карантин Ильиной в понедельник рассмотрел Петроградский районный суд. После заседания Ильину на машине скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в инфекционную больницу имени Боткина. Еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор, удалось вернуть уговорами. В среду Невский районный суд удовлетворил иск главного санитарного врача Петербурга к еще одной сбежавшей пациентки Анне Рыбаковой, ее должны поместить на карантин в больницу минимум до 24 февраля.
Яковлев – заслуженный врач РФ, занимал должность главврача больницы с 1994 года.
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Алла ИльинаРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
Этих аутистов, сбегающих с карантина, нужно жестко наказывать, а не интервью у них брать.
19 февраля, 18:34
Александр Громов
49010110
Я не пойму, а почему сразу не министра здравохранения Рф не уволили? Чего мелочиться то.
19 февраля, 18:47
Никита Ермаков
2620013
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