Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

В среду городской комитет по здравоохранению сообщил, что главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев, занимавший эту должность более 25 лет, уволен. Причины увольнения главврача в комитете комментировать не стали.

"Я думаю, самовольный уход меня и других - это лишь предлог для увольнения главврача. Все сбегают из любой больницы, и ничего не происходит. Я не верю, что мой побег стал причиной увольнения", - заявила РИА Новости Ильина из карантинного бокса больницы.