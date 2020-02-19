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РИА Наука
2020-02-19T23:38+0300
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Ученые назвали самую эффективную диету против старения
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РИА Новости

Ученые назвали самую эффективную диету против старения

17:49 19.02.2020 (обновлено: 23:38 19.02.2020)
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© Depositphotos / VaDrobotBOДевушка с овощами на тарелке
Девушка с овощами на тарелке
© Depositphotos / VaDrobotBO
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Средиземноморская диета помогает сдерживать развитие физической слабости и снижение когнитивных функций в процессе старения. К таким выводам пришла международная научная группа, сообщает MedicalXpress.
Исследователи отмечают, что с возрастом у людей ухудшается работа различных систем организма и усиливаются воспалительные процессы. Средиземноморская диета положительно влияет на микрофлору кишечника и уменьшает количество бактерий, которые вызывают старческие изменения.
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Ученые провели эксперимент с участием 612 добровольцев в возрасте от 65 до 79 лет, проживавших во Франции, Италии, Нидерландах, Польше и Великобритании. В течение 12 месяцев часть из них придерживалась средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, орехами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, но ограничивающей употребление мяса. Другая группа не меняла свой рацион на протяжении эксперимента.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosСредиземноморская диета
Средиземноморская диета
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Средиземноморская диета
Выяснилось, что первый типа питания предотвращает потерю бактериального разнообразия микрофлоры кишечника, а также повышает количество бактерий, связанных со "здоровым" старением. Эти микроорганизмы положительно влияют на скорость ходьбы, функции мозга и уменьшают производство потенциально вредных химических веществ. На результаты исследования не влияли возраст или вес пациентов.
Как говорится в работе, при средиземноморской диете увеличивается число бактерий, незаменимых для стабильной "экосистемы кишечника". Это связано с тем, что в организм начинает поступать большое количество клетчатки, витаминов и минералов — медь, железо, калий, марганец, магний, витамины B6, В9, C.
Ученые отмечают, что у некоторых пожилых людей могут быть проблемы с зубами или глотанием, поэтому им необходимо подбирать диету, исходя из индивидуальных особенностей.
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РИА НаукастарениеЗдоровьеПольшаВеликобританияФранцияНидерландыИталияВ мире
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