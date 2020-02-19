Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:41+0300
https://ria.ru/20200219/1564977522.html
Мосгортранс ответил на сообщения о вызове полиции при виде китайцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/154345/91/1543459165_0:115:3396:2025_1036x0_80_0_0_ab8628e3599ec691e9640574862e93ba.jpg
РИА Новости

Мосгортранс ответил на сообщения о вызове полиции при виде китайцев

17:41 19.02.2020
545
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
Пассажиры выходят из электробуса, следующего по маршруту № 73 в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ГУП "Мосгортранс" назвало фейком сообщения о том, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае появления в транспорте граждан КНР, соответствующее опровержение опубликовано в Twitter.
Ранее один из пользователей Twitter опубликовал скриншот, как он утверждал, "переписки" сотрудников Мосготранса, в которой говорится, что диспетчеры при поступлении от водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов "информации о нахождении в салоне подвижного состава лиц китайской национальности" должны вызывать наряд полиции.
"Это фейк", - говорится в ответе Мосгортранса на данное сообщение.
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Вчера, 14:22
Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
350102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайМосгортранс
Рекомендуем
Пассажиры московского метро в защитных масках
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда по ее делу
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране от коронавируса погибли два человека
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Уханьский институт вирусологии прокомментировал слухи о коронавирусе
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
В Ухань прибыл украинский спецборт для эвакуации граждан
Новый фирменный пассажирский поезд класса Премиум
Объединение пассажиров ответило на идею об использовании наушников
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Главврач еще одной больницы в Ухане заразилась коронавирусом
Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Голикова объяснила ограничение въезда в Россию для граждан Китая
Автомобиль скорой помощи в Иране
Погибшие от коронавируса иранцы не контактировали с людьми из Китая
Фаст фуд
Питание в западном стиле нарушает работу мозга, заявили ученые
Продажа медицинских масок
ФАС зафиксировала в Москве дефицит медицинских масок
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Муфтий призвал мусульман молиться, не вызывая возмущения москвичей
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Украина не намерена ограничивать въезд для граждан Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния