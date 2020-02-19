Мосгортранс ответил на сообщения о вызове полиции при виде китайцев

Ранее один из пользователей Twitter опубликовал скриншот, как он утверждал, "переписки" сотрудников Мосготранса, в которой говорится, что диспетчеры при поступлении от водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов "информации о нахождении в салоне подвижного состава лиц китайской национальности" должны вызывать наряд полиции.