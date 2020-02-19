Мосгортранс ответил на сообщения о вызове полиции при виде китайцев

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ГУП "Мосгортранс" назвало фейком сообщения о том, что транспортные диспетчеры якобы получили указания вызывать полицию в случае появления в транспорте граждан КНР, соответствующее опровержение опубликовано в Twitter.
Ранее один из пользователей Twitter опубликовал скриншот, как он утверждал, "переписки" сотрудников Мосготранса, в которой говорится, что диспетчеры при поступлении от водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов "информации о нахождении в салоне подвижного состава лиц китайской национальности" должны вызывать наряд полиции.
Алексей, это фейк.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) February 19, 2020
"Это фейк", - говорится в ответе Мосгортранса на данное сообщение.