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Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза

17:39 19.02.2020
1740
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о закреплении полномочий Совета Безопасности в Конституции РФ и праве президента его возглавлять.
Авторами поправки стали депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
Вячеслав Володин
21 января, 12:53Послание президента России Федеральному собранию
Володин призвал к круглосуточной работе над поправками в Конституцию
Поправкой предлагается в 83 статье основного закона изменить редакцию пункта о Совбезе, где предлагается отметить, что этот орган работает "в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз". Также внесённой поправкой в Конституции предлагается закрепить, что возглавляет Совбез президент страны.
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Обсудить 6
Конституция РФАндрей МакаровСовет Федерации РФГосдума РФСовет Безопасности РФАндрей ТурчакРоссияПолитика
Популярные комментарии
Вы бы поправками лучше вернули бы недра и полезные ископаемые народу, которые отжали обманным путем у неготовых к экононмическим решениям людей в 90-е. Что бы каждому гражданину полагалась доля с каждого алмаза, с каждого литра нефти и газа, с каждого куба древесины, продаваемых заграницу. Тогда и мат капитал и пособия по бедности не нужны были бы. А остальное треп и замыливание глаз.
19 февраля, 18:32
Сергей С.
7001501
Понятно, что вся возня с конституцией и затеяна, чтоб он мог править вечно.
19 февраля, 19:21
МДМ Да
4610102
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