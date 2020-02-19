Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза

Поправкой предлагается в 83 статье основного закона изменить редакцию пункта о Совбезе, где предлагается отметить, что этот орган работает "в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз". Также внесённой поправкой в Конституции предлагается закрепить, что возглавляет Совбез президент страны.