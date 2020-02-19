Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о закреплении полномочий Совета Безопасности в Конституции РФ и праве президента его возглавлять.
Авторами поправки стали депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
Поправкой предлагается в 83 статье основного закона изменить редакцию пункта о Совбезе, где предлагается отметить, что этот орган работает "в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз". Также внесённой поправкой в Конституции предлагается закрепить, что возглавляет Совбез президент страны.