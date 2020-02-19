Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T17:35+0300
https://ria.ru/20200219/1564977246.html
Крашенинников разъяснил поправку о руководстве правительством
https://cdn21.img.ria.ru/images/156088/98/1560889806_0:90:3014:1785_1036x0_80_0_0_591d97e3a81b4f8f58d7c0f6aff2b2d2.jpg
РИА Новости

Крашенинников разъяснил поправку о руководстве правительством

17:35 19.02.2020
215
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поправка к Конституции, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством, не означает, что глава государства будет являться главой исполнительной власти, сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок, сообщил, что в законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством. Поправки внесли депутаты Госдумы Крашенинников и Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Вчера, 12:47
Песков рассказал о влиянии поправок в Конституцию на жизнь россиян
На заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в среду депутат Сергей Иванов (ЛДПР) задал вопрос, стоит ли из этого делать вывод, что президент теперь фактически будет являться главой исполнительной власти.
"Он не член кабинета министра. Он осуществляет общее руководство, не руководит", - ответил Крашенинников. Он пояснил, что президент будет осуществлять именно общее руководство.
"Фактически это сейчас и существует. Президент возглавляет периодически заседания правительства. Под его руководством это проходит ... Мы фактическому состоянию придаем юридическое значение", - сказал глава думского комитета.
Конституция РФ
Вчера, 12:52
В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции
520004
Обсудить 0
Конституция РФСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Конституция РФ
В Кремле оценили количество предложенных поправок к Конституции
Конституция РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку об уточнении полномочий Совбеза
Конституция Российской Федерации
Комитет ГД отклонил поправку в Конституцию о "верховном правителе"
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Комитет ГД отклонил поправку о лимите для партий на места в Госдуме
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД обсудит процедуру голосования по поправке в Конституцию
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Преамбулу Конституции не стоит менять, считает Крашенинников
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Мосгордума сменила руководителя аппарата
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Мишустин освободил Соболева и Осипова от должностей в правительстве
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил замруководителя аппарата правительства Кириенко
Протоиерей Дмитрий Смирнов
В ВРНС раскритиковали реакцию звезд на заявление протоиерея Смирнова
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Комитет Госдумы отклонил поправку о введении должности вице-президента
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма
Президент РФ Владимир Путин
Ситуация с коронавирусом не влияет на график Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния