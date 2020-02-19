Крашенинников разъяснил поправку о руководстве правительством

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поправка к Поправка к Конституции , согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством, не означает, что глава государства будет являться главой исполнительной власти, сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Ранее Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок, сообщил, что в законопроект об изменении конституции ко второму чтению внесена поправка, согласно которой президент будет осуществлять общее руководство правительством. Поправки внесли депутаты Госдумы Крашенинников и Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.

На заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в среду депутат Сергей Иванов (ЛДПР) задал вопрос, стоит ли из этого делать вывод, что президент теперь фактически будет являться главой исполнительной власти.

"Он не член кабинета министра. Он осуществляет общее руководство, не руководит", - ответил Крашенинников. Он пояснил, что президент будет осуществлять именно общее руководство.