Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
"На очной ставке Коновалов дал показания против Ляховца, якобы он давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал. Но сам Ляховец в этот момент находился в отпуске, его как раз замещал Коновалов, он утверждает, что указания получил ранее и без свидетелей", — сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы Ляховца.
Как ранее заявлял Коврижкин, бывший старший оперуполномоченный жаловался на плохое физическое и моральное состояние, говорил, что ему угрожали 15 годами тюрьмы, если он не признается и не оговорит остальных фигурантов дела.
Из материалов дела также известно, что после увольнения из полиции Коновалов нигде не работал, содержит двух сыновей и жену, которая ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями.
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Дело Ивана Голунова
Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон. Как объяснял сам журналист, запрещенные вещества ему подбросили полицейские.
Через несколько дней уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении. Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов.
Сначала дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было, но конце января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, в том числе их бывшего начальника. Их отправили в СИЗО до 25 марта.
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