Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

"На очной ставке Коновалов дал показания против Ляховца, якобы он давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал. Но сам Ляховец в этот момент находился в отпуске, его как раз замещал Коновалов, он утверждает, что указания получил ранее и без свидетелей", — сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы Ляховца.