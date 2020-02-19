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Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову
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РИА Новости

Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Голунову

17:30 19.02.2020 (обновлено: 22:00 19.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.

"На очной ставке Коновалов дал показания против Ляховца, якобы он давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал. Но сам Ляховец в этот момент находился в отпуске, его как раз замещал Коновалов, он утверждает, что указания получил ранее и без свидетелей", — сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, представляющий интересы Ляховца.

Как ранее заявлял Коврижкин, бывший старший оперуполномоченный жаловался на плохое физическое и моральное состояние, говорил, что ему угрожали 15 годами тюрьмы, если он не признается и не оговорит остальных фигурантов дела.
Из материалов дела также известно, что после увольнения из полиции Коновалов нигде не работал, содержит двух сыновей и жену, которая ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
14 февраля, 17:07
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры

Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него нашли наркотик мефедрон. Как объяснял сам журналист, запрещенные вещества ему подбросили полицейские.
Через несколько дней уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении. Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщивший, что ряд офицеров МВД уволили из органов.
Сначала дело расследовали в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых в нем не было, но конце января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских столичного управления МВД по ЗАО, в том числе их бывшего начальника. Их отправили в СИЗО до 25 марта.
Иван Голунов на выходе из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
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Обсудить 118
Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
То что Голунову их подбросили это и так понятно, только эта проблема не отдельно взятого УВД, это проблема всей системы МВД в целом. И Следственный комитет вместе с Бастрыкиным и Генеральная прокуратура РФ знают об этом но мер никаких не принимают. Вы понимаете тот факт, что наркотики могут подбросить каждому из вас, только такого резонанса не будет и вас закроют! Почему в этом отношении непринимаются радикальные меры в отношении всей системы МВД Российской Федерации??? Куда смотрит Президент горант Конституции???
19 февраля, 18:01
DjDima j
201542129
Важно установить мотив, а не только организатора и исполнителя...
19 февраля, 17:40
Владислав Леончук
13040008
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