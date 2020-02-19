В Ухань прибыл украинский спецборт для эвакуации граждан

Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу

Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинский спецборт, который должен эвакуировать граждан из Китая в связи со вспышкой нового типа Украинский спецборт, который должен эвакуировать граждан из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса , приземлился в китайском городе Ухане , сообщил в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней. По его словам, эвакуируют 49 украинцев и 25 иностранцев, рейс будет сопровождать команда врачей. Премьер Алексей Гончарук сообщил, что спецборт вылетел из международного аэропорта "Борисполь" в Киевской области в Ухань в среду.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным", - написал Данилов на своей странице в Facebook

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал украинских политиков за призывы не допустить эвакуации и размещения на карантин граждан, эвакуированных из КНР. Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков, если те будут мешать их возвращению.