В Ухань прибыл украинский спецборт для эвакуации граждан

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинский спецборт, который должен эвакуировать граждан из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, приземлился в китайском городе Ухане, сообщил в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней. По его словам, эвакуируют 49 украинцев и 25 иностранцев, рейс будет сопровождать команда врачей. Премьер Алексей Гончарук сообщил, что спецборт вылетел из международного аэропорта "Борисполь" в Киевской области в Ухань в среду.
"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным", - написал Данилов на своей странице в Facebook.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал украинских политиков за призывы не допустить эвакуации и размещения на карантин граждан, эвакуированных из КНР. Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков, если те будут мешать их возвращению.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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