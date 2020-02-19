Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о персональной ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.

Авторами поправки стали депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ , посвященные президенту и правительству.

Данной поправкой в статье 113 предлагается закрепить, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.

Также комитет поддержал поправку, которой за правительством закрепляются новые полномочия, в том числе по сохранению семейных ценностей.

Как пояснял Крашенинников, за правительством предлагается закрепить новые полномочия, среди которых - обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Кроме того, по его словам, предлагается закрепить за правительством полномочия по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным.