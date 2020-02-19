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Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера
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РИА Новости

Комитет ГД поддержал поправку о персональной ответственности премьера

17:19 19.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправку о персональной ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
Авторами поправки стали депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Поправками предлагается внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству.
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Данной поправкой в статье 113 предлагается закрепить, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на кабмин полномочий.
Также комитет поддержал поправку, которой за правительством закрепляются новые полномочия, в том числе по сохранению семейных ценностей.
Как пояснял Крашенинников, за правительством предлагается закрепить новые полномочия, среди которых - обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала.
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Кроме того, по его словам, предлагается закрепить за правительством полномочия по охране окружающей среды, сохранению уникального природного и биологического многообразия страны, формированию в обществе ответственного отношения к животным.
К полномочиям кабмина также предложено отнести развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры; обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ; обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики и поддержку волонтерского движения.
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