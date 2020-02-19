В ЗВО пояснили, откуда на улицах Петербурга взялся бронетранспортер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Бронетранспортер, который жители Петербурга с удивлением заметили в Невском районе, был представлен школьникам в рамках урока мужества накануне Дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости представитель Западного военного округа (ЗВО).
В среду в социальных сетях появились фотографии бронетранспортера, который очевидцы заметили на Русановской улице в Невском районе. Это стало поводом для шуток пользователей о "танках в городе" и их возмущения по поводу того, что военная техника якобы испортила газон.
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"Новейший бронетранспортер БТР-82а сегодня в преддверии Дня защитника Отечества был представлен в ходе урока мужества в одной из школ Невского района. ЗВО выделил эту военную технику по просьбе коллектива школы, на территории которой она демонстрируется дважды в год - к 23 февраля и 9 мая", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, бронетранспортер не останавливался на территориях общего пользования. "Это не парковка на газоне. БТР встал на площадке, которая относится к территории школы и используется в том числе для демонстрации военной техники", - уточнил представитель ЗВО.
Он добавил, что БТР передвигался по Петербургу в сопровождении автомобиля Военной автоинспекции.
Согласно материалам на сайте Минобороны РФ, БТР-82а предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника. Его вес составляет 15,4 тонны, максимальная скорость – до 100 километров в час.