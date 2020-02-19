Медведев призвал больше говорить о героических поступках молодых людей

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зампред Зампред Совета безопасности , председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал больше говорить о подвигах молодых ребят, отметив, что сейчас весь мир делает икону не из тех, кто совершил реальный героический поступок, а из тех, кто критикует правительство.

"Нам действительно нужно рассказывать и, в том числе, о подвиге молодых ребят, об их действиях вот таких. Почему-то общественными, такими значимыми общественными событиями даже на международном уровне становятся поступки, зачастую, кстати, молодых людей, которые не что-то такое сделали серьезное: спасли кого-то, помогли кому-то, а совершенно другого порядка. Есть там известные разные деятели, которые говорят о том, что все плохо, о том, что планета гибнет, что власти ничего не делают", - сказал Медведев на встрече с представителями патриотических общественных организаций.

Он добавил, что не призывает вступать в полемику с подобными высказываниями.

"Но дело-то ведь в чем: вот это получает колоссальную раскрутку, и из таких людей делают ну, чуть ли не икону. Вот она, смелость какая: значит, сказала всем правительствам, всем властям, что они плохо себя ведут. Ну, молодец, конечно. Действительно, надо говорить и правительству, и властям об их ошибках, говорить прямо. Но не в этом героизм. А героизм - в другом", - сказал Медведев.