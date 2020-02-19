В ВРНС раскритиковали реакцию звезд на заявление протоиерея Смирнова

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В заявлениях В заявлениях протоиерея Димитрия Смирнова по теме сожительства мужчин и женщин нет ничего скандального для верующего человека, при этом возмущает оскорбительная реакция на слова священника со стороны ряда публичных лиц, в том числе музыканта Сергея Шнурова, говорится в распространенном заявлении Всемирного русского народного собора (ВРНС)

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Союзе женщин назвали это заявление "глупым оскорблением". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам Смирнов подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

"Данное заявление (Смирнова - ред.) было моментально подхвачено по большей части либеральной общественностью, фраза была вырвана из контекста. Из заявления, сделанного в закрытом религиозном кругу, пытаются раздуть скандал, направленный на дискредитацию священника и всей Православной церкви. Но для верующего человека ничего скандального не прозвучало. Мы осуждаем мужчин, которые не желают узаконивать свои отношения с женщинами. Таким образом они живут в блуде и вынуждают к этому своих сожительниц", - говорится в заявлении ВРНС по поводу ситуации, складывающейся вокруг заявления отца Димитрия.

Очевидно, что священник именно это имел в виду, назвав женщин "бесплатными проститутками", подчеркнули в ВРНС. "Только брак создает основу для настоящей семьи, в ней рождаются и воспитываются дети. Наша страна находится в состоянии демографической катастрофы, и ничто кроме нормальной семьи нас не спасет и не приведет к росту рождаемости", - отмечается в обращении, текст которого поступил в среду в РИА Новости.

Во Всемирном русском соборе также возмутились "тем количество грязи, которая хлынула в адрес отца Дмитрия Смирнова и всех православных христиан от любителей "хайповать". Авторы заявления, в частности, обратили внимание на то, что музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram написал строки, в которых "оправдывает сожительство без обязательств и в матерной форме оскорбляет не только протоиерея, но и христианское отношение к союзу мужчины и женщины".

"Всемирный русский народный собор выражает свое возмущение подобными оскорблениями со стороны творческой интеллигенции и призывает звезд эстрады, являющихся кумирами для многих миллионов русских людей, ответственно взвешивать свои слова, прежде чем высказаться. Хочется напомнить, что совсем недавно Сергей Шнуров уже извинялся перед верующими за свое богохульство", - говорится в заявлении.