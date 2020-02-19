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Украинский генерал признал потерю Крыма
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РИА Новости

Украинский генерал признал потерю Крыма

16:55 19.02.2020 (обновлено: 17:10 19.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Крым. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму. В эфире телеканала "112. Украина" военный назвал полуостров составной частью России.
Москаль возмутился предложением главы государства о совместном патрулировании границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами и ОБСЕ.

"А где боевики будут находиться на территории внутри Луганской и Донецкой области? Это полный бред, все смеются. А те, кто зависят от президента, Пристайко и другие, они поддакивают, у них другого выхода нет", — заявил генерал.

Он подчеркнул, что это невозможно, как и проведение выборов 31 октября.
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"А как провести выборы в Крыму, <...> когда он давным-давно составная часть Российской Федерации? Как там провести?" — задался вопросом генерал и возмутился "пустым конверсионным" заявлениям главы государства.

На прошлой неделе Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
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Ситуация на УкраинеГеннадий МоскальВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
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