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Депозитарий в России вошел в рейтинг компаний, использующих блокчейн
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РИА Новости

Депозитарий в России вошел в рейтинг компаний, использующих блокчейн

16:30 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДата-центр
Дата-центр
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дата-центр. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) стал первой российской компанией, которую Forbes включил в свой рейтинг компаний, активно использующих технологию блокчейна - об этом говорится на сайте издания.
"После нескольких тестовых разработок российский центральный депозитарий ценных бумаг помог создать децентрализованный цифровой депозитарий D3ledger для хранения и обмена криптоактивами и провел тестовые выпуски облигаций на блокчейне", - поясняется на сайте Forbes.
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В ноябре 2018 года НРД, совместно со Сбербанком и МТС, провел первый в России выпуск облигаций на базе блокчейна, в рамках чего состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих бондов МТС объемом 750 миллионов рублей.
В список Forbes также вошли такие компании, как Amazon, BMW, Facebook, LVMH, Google, Nasdaq и Microsoft.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
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Национальный расчетный депозитарий (НРД)РоссияЭкономика
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