Депозитарий в России вошел в рейтинг компаний, использующих блокчейн

"После нескольких тестовых разработок российский центральный депозитарий ценных бумаг помог создать децентрализованный цифровой депозитарий D3ledger для хранения и обмена криптоактивами и провел тестовые выпуски облигаций на блокчейне", - поясняется на сайте Forbes.

В ноябре 2018 года НРД, совместно со Сбербанком и МТС, провел первый в России выпуск облигаций на базе блокчейна, в рамках чего состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих бондов МТС объемом 750 миллионов рублей.

В список Forbes также вошли такие компании, как Amazon, BMW, Facebook, LVMH, Google, Nasdaq и Microsoft.