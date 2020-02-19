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В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку
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РИА Новости

В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку

16:15 19.02.2020 (обновлено: 16:32 19.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Невский районный суд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача Петербурга к сбежавшей из-под карантина по подозрению на коронавирус Анне Рыбаковой о помещении ее под медицинское наблюдение в стационар больницы им. Боткина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил требования о принудительном помещении под медицинское наблюдение Рыбаковой удовлетворить. Поместить Рыбакову в больницу сроком не менее чем до 24.02 и до достижения двукратного отрицательного анализа на коронавирус", - объявила судья Светлана Петий.
Сама Рыбакова на заседание суда не явилась, иск слушался без ее присутствия и в закрытом режиме, журналистов пригласили на оглашение решения.
Решение суда будет приведено в исполнение силами судебных приставов.
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Вчера, 04:33
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Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Анну Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.
В среду стало известно, что главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев, занимавший эту должность более 25 лет, уволен.
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Анна РыбаковаАлексей ЯковлевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
....а наш Гарант сказал что у него не самая высокая зарплата в стране....
19 февраля, 16:17
Александр И
231004
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