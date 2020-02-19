В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку

"Суд решил требования о принудительном помещении под медицинское наблюдение Рыбаковой удовлетворить. Поместить Рыбакову в больницу сроком не менее чем до 24.02 и до достижения двукратного отрицательного анализа на коронавирус", - объявила судья Светлана Петий.

Сама Рыбакова на заседание суда не явилась, иск слушался без ее присутствия и в закрытом режиме, журналистов пригласили на оглашение решения.

В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели

В Китае за сутки излечились от коронавируса больше людей, чем заболели

Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Анну Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.