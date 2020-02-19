В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Невский районный суд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача Петербурга к сбежавшей из-под карантина по подозрению на коронавирус Анне Рыбаковой о помещении ее под медицинское наблюдение в стационар больницы им. Боткина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил требования о принудительном помещении под медицинское наблюдение Рыбаковой удовлетворить. Поместить Рыбакову в больницу сроком не менее чем до 24.02 и до достижения двукратного отрицательного анализа на коронавирус", - объявила судья Светлана Петий.
Сама Рыбакова на заседание суда не явилась, иск слушался без ее присутствия и в закрытом режиме, журналистов пригласили на оглашение решения.
Решение суда будет приведено в исполнение силами судебных приставов.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами. Анну Ильину Петроградский районный суд в понедельник постановил принудительно вернуть на карантин: после заседания ее на скорой помощи в сопровождении судебных приставов отвезли в больницу имени Боткина.
В среду стало известно, что главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев, занимавший эту должность более 25 лет, уволен.
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