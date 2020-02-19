В Петербурге похитили работы погибшей при теракте кукольницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Неизвестные разбили окно в библиотеке имени Внукова в Неизвестные разбили окно в библиотеке имени Внукова в Петербурге и похитили куклы шарманщика и велосипедиста работы известного мастера Ирины Медянцевой, погибшей при теракте в метро, сообщил РИА Новости представитель администрации библиотеки.

"В библиотеке была оформлена витрина кукольной выставки. Ночью неизвестные разбили окно и похитили несколько кукол, среди которых - произведения Ирины Медянцевой, изображающие велосипедиста и шарманщика", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники библиотеки уже обратились в полицию.

"Обстоятельства похищения устанавливаются", - сказал он.

Ирина Медянцева была известна как автор более ста кукол, которые ценились коллекционерами за неповторимый стиль. Ее жизнь трагически оборвалась при теракте в петербургском метро в 2017 году.

Мощный взрыв прогремел около 14:40 третьего апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии петербургского метро.

Погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров пострадали. Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.

На станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, оставленную смертником, которую удалось обезвредить.