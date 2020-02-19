Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-19T16:13+0300
https://ria.ru/20200219/1564973156.html
В Петербурге похитили работы погибшей при теракте кукольницы
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

В Петербурге похитили работы погибшей при теракте кукольницы

16:13 19.02.2020
432
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Неизвестные разбили окно в библиотеке имени Внукова в Петербурге и похитили куклы шарманщика и велосипедиста работы известного мастера Ирины Медянцевой, погибшей при теракте в метро, сообщил РИА Новости представитель администрации библиотеки.
"В библиотеке была оформлена витрина кукольной выставки. Ночью неизвестные разбили окно и похитили несколько кукол, среди которых - произведения Ирины Медянцевой, изображающие велосипедиста и шарманщика", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции
15 января, 09:34
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
По его словам, сотрудники библиотеки уже обратились в полицию.
"Обстоятельства похищения устанавливаются", - сказал он.
Ирина Медянцева была известна как автор более ста кукол, которые ценились коллекционерами за неповторимый стиль. Ее жизнь трагически оборвалась при теракте в петербургском метро в 2017 году.
Мощный взрыв прогремел около 14:40 третьего апреля 2017 года на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии петербургского метро.
Погибли 15 человек и сам террорист-смертник. Несколько десятков пассажиров пострадали. Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.
На станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, оставленную смертником, которую удалось обезвредить.
Основной фигурант дела о теракте был приговорен к пожизненному заключению. Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
Полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
25 ноября 2019, 17:43
Крупные ограбления музеев в мире
0101141
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Москве подтвердил взыскание 6,7 миллиарда рублей с Минобороны
Статуя Фемиды
В Петербурге суд вернул в больницу еще одну сбежавшую пациентку
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Омбудсмен рассказала о подростке, готовившем теракт в Керчи
Служебная собака обнюхивает багаж пассажиров, прибывших международными рейсами в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Новосибирские таможенники нашли в посылке из Бельгии кокаин
Гельмут Оберлендер
Юрист оценил сроки рассмотрения Канадой дела о геноциде в Ейске
Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ, изъятые сотрудниками ФСБ при задержании подростков, готовивших террористические акты на территории России
Родные рассказали о поведении подростков, готовивших теракты в Керчи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал оправдание правозащитника заговором врагов Турции
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
В ФАС предложили размер выплат за "принудительный" патент
Пробирки с образцами крови для исследований
В России разработан препарат для генной терапии из крови пациента
Пшеничное поле в начале зимы
В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело о халатности после обрушения моста в Оренбурге
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге уволили главврача больницы, откуда сбежали пациенты
Портрет жителя польской деревни, нарисованный неизвестным красноармейцем в 1945 году
В России помогут установить имя офицера, нарисовавшего поляка
Владислав Сурков
Депутат прокомментировал отставку Суркова
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Число пострадавших при ДТП под Екатеринбургом возросло до восьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту упавшего Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:08Число пострадавших при ЧП с Ан-2 в Магадане выросло до семи человек
Лента новостейМолния