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В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых
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РИА Новости

В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых

16:00 19.02.2020
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© Fotolia / Janis SmitsПшеничное поле в начале зимы
Пшеничное поле в начале зимы
© Fotolia / Janis Smits
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что озимые культуры в стране находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
"Мы считаем, что в целом состояние озимого поля, по отчетам регионов и по мнению Россельхозцентра, удовлетворительное", - сказал он.
По его словам, на территории 70% российских регионов состояние озимых культур достаточно стабильное, а в некоторых регионах оно даже лучше, чем в прошлом году.
Комментируя готовность регионов к яровому севу, он отметил, что все оптимальные сроки регионы должны выдержать, "и это залог старта получения хорошего, стабильного урожая".
Города России. Липецк
30 января, 11:27Липецкая область
Погодные аномалии не навредили озимым в Липецкой области
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Джамбулат ХатуовМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияЭкономика
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