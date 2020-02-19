В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых

"Мы считаем, что в целом состояние озимого поля, по отчетам регионов и по мнению Россельхозцентра, удовлетворительное", - сказал он.

По его словам, на территории 70% российских регионов состояние озимых культур достаточно стабильное, а в некоторых регионах оно даже лучше, чем в прошлом году.