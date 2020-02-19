В Минсельхозе рассказали о состоянии озимых

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает, что озимые культуры в стране находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
"Мы считаем, что в целом состояние озимого поля, по отчетам регионов и по мнению Россельхозцентра, удовлетворительное", - сказал он.
По его словам, на территории 70% российских регионов состояние озимых культур достаточно стабильное, а в некоторых регионах оно даже лучше, чем в прошлом году.
Комментируя готовность регионов к яровому севу, он отметил, что все оптимальные сроки регионы должны выдержать, "и это залог старта получения хорошего, стабильного урожая".