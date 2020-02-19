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2020-02-19T15:59+0300
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Суд в Москве подтвердил взыскание 6,7 миллиарда рублей с Минобороны
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РИА Новости

Суд в Москве подтвердил взыскание 6,7 миллиарда рублей с Минобороны

15:59 19.02.2020
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску центра судоремонта "Звездочка" (Архангельская область) взыскали с министерства обороны России более 6,7 миллиарда рублей за ремонт атомной подводной лодки "Подмосковье".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в среду отклонил кассационную жалобу Минобороны на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2019 года.
Первая инстанция полностью удовлетворила иск "Звездочки", в котором она потребовала взыскать около 6,8 миллиарда рублей долга по госконтракту от 26 января 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин").
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Суд одновременно рассматривал встречный иск Минобороны о взыскании со "Звездочки" неустойки по этому контракту в размере более 792 миллионов рублей. Встречные требования арбитражный суд Москвы удовлетворил частично, взыскав с предприятия около 32 миллионов рублей. После зачета встречных требований суд обязал оборонное ведомство выплатить предприятию более 6,7 миллиарда рублей. Апелляционная инстанция подтвердила это решение.
"Звездочка" уже требовала взыскать с Минобороны около 6,8 миллиарда рублей в иске, поданном в арбитраж Москвы в октябре 2017 года. Из материалов того дела известно, что стороны условились о выполнении работ в два этапа - ремонт и модернизация (за 22,8 миллиарда рублей) и государственные испытания (22,8 миллиона рублей). Предприятие получило авансовые платежи в размере более 16 миллиардов рублей и в иске требовало выплатить недостающие 6,8 миллиарда.
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Суды трех инстанций отказали центру судоремонта. Арбитраж Москвы, в частности, пришел к выводу, что в соответствии с согласованным сторонами порядком оплаты работ момент оплаты, определенный контрактом, еще не наступил, так как не были согласованы результаты испытаний. Верховный суд РФ в октябре 2018 года отказал "Звездочке" в пересмотре дела.
Пресс-служба "Звездочки" в декабре 2016 года сообщала, что предприятие передало Военно-морскому флоту РФ АПЛ "Подмосковье" после завершения ремонта. АПЛ "Подмосковье" находилась на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке шли работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата. "Звездочка" входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
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ЗвездочкаДевятый арбитражный апелляционный судМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Архангельская областьМоскваРоссияПроисшествия
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