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В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

15:53 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Пять районных судов Петербурга эвакуируются из-за угроз неизвестных с сообщением о возможном минировании зданий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Приморский, Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский и Василеостровский суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Один суд - Петродворцовый - уже проверен спецслужбами, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в пресс-службе судов.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда рассылаются сообщения: сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Сотрудник полиции
17 февраля, 07:07
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020022
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ШвейцарияНидерландыРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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