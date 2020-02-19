В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

Один суд - Петродворцовый - уже проверен спецслужбами, опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в пресс-службе судов.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.