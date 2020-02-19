Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

"Хартия свободы" была принята парламентом Грузии в 2011 году в виде поправки в конституцию, которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Закон не распространяется на частных лиц, однако запрещает использовать советскую символику на государственном имуществе и имуществе, принадлежащем местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.