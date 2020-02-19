Президент Грузии осудила включение гимна СССР в парламенте

ТБИЛИСИ, 19 фев – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что оппозиционные депутаты оскорбили грузинское законодательство, включив гимн СССР в здании парламента.
Во вторник представители оппозиционных партий, которые протестовали против назначения на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе, включили в ходе выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
"Озвучивание в парламенте Грузии советского гимна является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства. Использование гимна в зале законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института", - привела пресс-служба администрации президента ее слова.
Зурабишвили призвала всех членов парламента Грузии уважать принятый парламентом закон – "хартию свободы", цели которой противоречат поступку оппозиционеров, совершенному во время выступления председателя законодательного органа.
11 февраля, 15:11Бурджанадзе назвала условия для улучшения отношений России и Грузии
"Хартия свободы" была принята парламентом Грузии в 2011 году в виде поправки в конституцию, которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Закон не распространяется на частных лиц, однако запрещает использовать советскую символику на государственном имуществе и имуществе, принадлежащем местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.
Текст советского гимна на музыку Александра Александрова написал в 1943 году поэт Сергей Михалков в соавторстве с Габриэлем Эль-Регистаном. В 2000 году эта музыка стала гимном России, а Михалков написал на нее новый текст.
26 декабря 2019, 12:21Отношения России и Грузии оставляют желать лучшего, заявил Песков