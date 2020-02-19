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Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
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РИА Новости

Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине

15:05 19.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал правительству создать программу обучения медработников практической телемедицине, сообщил в среду вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В среду Турчак проводит в Самаре заседание совета по развитию цифровой экономики на тему "Цифровая медицина", участники обсуждают ряд вопросов в сфере повышения доступности и качества телемедицинских технологий.
"Основополагающее значение на нынешнем этапе имеет кадровое обеспечение телемедицины. Сейчас не существует специализированного преподавания в этой сфере. Предлагаем правительству разработать отдельную программу обучения медработников практическим телемедицинским технологиям", - сказал Турчак.
Более того, по его мнению, требования к знаниям телемедицины должны быть в целом закреплены в программах подготовки врачей и средних медицинских работников.
Ранее Турчак сообщил о подготовленных поправках в закон о телемедицине, которые внесут в ГД в ближайшие недели. В случае их принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение.
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Совет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСамараОбщество
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