Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине

САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал правительству создать программу обучения медработников практической телемедицине, сообщил в среду вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал правительству создать программу обучения медработников практической телемедицине, сообщил в среду вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В среду Турчак проводит в Самаре заседание совета по развитию цифровой экономики на тему "Цифровая медицина", участники обсуждают ряд вопросов в сфере повышения доступности и качества телемедицинских технологий.

"Основополагающее значение на нынешнем этапе имеет кадровое обеспечение телемедицины. Сейчас не существует специализированного преподавания в этой сфере. Предлагаем правительству разработать отдельную программу обучения медработников практическим телемедицинским технологиям", - сказал Турчак.

Более того, по его мнению, требования к знаниям телемедицины должны быть в целом закреплены в программах подготовки врачей и средних медицинских работников.