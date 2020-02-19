Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Турция может применять военные меры для сохранения режима перемирия в сирийском Идлибе согласно пятому пункту астанинских соглашений, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
"Турция является одним из гарантов сохранения режима перемирия в Идлибе и, согласно пятому пункту астанинских соглашений, может применять военную силу для соблюдения режима прекращения огня", - передает агентство Anadolu слова Акара, выступившего на заседании парламента.
Акар также добавил, что турецкая армия не только не оставит свои наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, но и даст многократный ответ на любые атаки и обстрелы своих военных. Министр отметил, что у Турции нет намерений оставаться в Сирии и она выступает за целостность страны.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России