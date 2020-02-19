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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T15:01+0300
https://ria.ru/20200219/1564968927.html
Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958925_352:563:2992:2048_1036x0_80_0_0_84f5aa89cc0101cd48b955a2b49cdd71.jpg
РИА Новости

Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе

15:01 19.02.2020
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© AP PhotoТанки турецкой армии в провинции Идлиб
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
© AP Photo
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Турция может применять военные меры для сохранения режима перемирия в сирийском Идлибе согласно пятому пункту астанинских соглашений, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
"Турция является одним из гарантов сохранения режима перемирия в Идлибе и, согласно пятому пункту астанинских соглашений, может применять военную силу для соблюдения режима прекращения огня", - передает агентство Anadolu слова Акара, выступившего на заседании парламента.
Акар также добавил, что турецкая армия не только не оставит свои наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, но и даст многократный ответ на любые атаки и обстрелы своих военных. Министр отметил, что у Турции нет намерений оставаться в Сирии и она выступает за целостность страны.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)Башар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да и вообще, Идлиб это исконно турецкая земля, которая должна вернуться в родную гавань.
19 февраля, 15:11
uo ou
1000115
права? какие?
19 февраля, 15:18
Bek Shov
1010000
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