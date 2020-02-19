В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы

Военнослужащие во время военного парада в Екатеринбурге, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото

Военнослужащие во время военного парада в Екатеринбурге, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Участники парада Победы в Участники парада Победы в Екатеринбурге после его завершения торжественно пройдут под окнами тех ветеранов Великой Отечественной войны , которые не смогут посетить основные праздничные мероприятия, сообщил журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Парадные подразделения собираются провести акцию "Парад для каждого ветерана". После парада парадные подразделения выйдут к местам проживания ветеранов, которые по каким-либо причинам, по состоянию здоровья не смогут прийти на площадь 1905 года, и проведут торжественное прохождение под окнами их домов", – сказал он.

Поплавский добавил, что тех ветеранов, которые пожелают посетить парад Победы 9 мая, доставят на главную площадь Екатеринбурга автобусами, а на месте их кортежем автомобилей торжественно провезут к трибунам мимо парадного расчета. Сопровождать ветеранов и помогать им будут волонтеры-юнармейцы.