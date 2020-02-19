В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Участники парада Победы в Екатеринбурге после его завершения торжественно пройдут под окнами тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут посетить основные праздничные мероприятия, сообщил журналистам заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.
"Парадные подразделения собираются провести акцию "Парад для каждого ветерана". После парада парадные подразделения выйдут к местам проживания ветеранов, которые по каким-либо причинам, по состоянию здоровья не смогут прийти на площадь 1905 года, и проведут торжественное прохождение под окнами их домов", – сказал он.
Поплавский добавил, что тех ветеранов, которые пожелают посетить парад Победы 9 мая, доставят на главную площадь Екатеринбурга автобусами, а на месте их кортежем автомобилей торжественно провезут к трибунам мимо парадного расчета. Сопровождать ветеранов и помогать им будут волонтеры-юнармейцы.
Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая на территории ЦВО состоятся три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тысяч военнослужащих и юнармейцев, более тысячи единиц техники.