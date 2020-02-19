В КЧР открылся новый корпус в самой большой школе в регионе

ЧЕРРКЕССК, 19 фев – РИА Новости. В столице КЧР введен в эксплуатацию корпус к самой большой школе республики, сообщает пресс-службе главы региона.
Принявший участие в церемонии открытия нового корпуса образовательного учреждения глава республики Рашид Темрезов отметил, что строительство нового корпуса было обусловлено тем, что гимназия находится в самом густонаселенном районе Черкесска – в школе проходят обучение 1800 детей.
"Этот год в Карачаево-Черкесии объявлен Годом образования, и мы открываем его таким прекрасным мероприятием - вводом в эксплуатацию нового корпуса для первых-четвертых классов, где созданы все необходимые условия для обучения", - сказал Темрезов.
Строительство корпуса началось в 2018 году в рамках программы ФЦП "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях".
Корпус рассчитан на 400 ученических мест. В трехэтажном здании площадью около 4 тысяч квадратных метров оборудованы светлые просторные классы, укомплектованные интерактивными досками, компьютерами, необходимым инвентарем и наглядными пособиями, кейс-лабораторией. Помимо учебных кабинетов, в новом здании есть изо-студия, ресурсный центр, просторный современный спортивный зал, столовая, рассчитанная на 180 человек, зимний сад с зоной отдыха.