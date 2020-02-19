В КЧР открылся новый корпус в самой большой школе в регионе

"Этот год в Карачаево-Черкесии объявлен Годом образования, и мы открываем его таким прекрасным мероприятием - вводом в эксплуатацию нового корпуса для первых-четвертых классов, где созданы все необходимые условия для обучения", - сказал Темрезов.