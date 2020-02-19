"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы

С 23 февраля по 8 мая 2020 года каждый день в прямом эфире телеканал будет показывать цифровую доску памяти. В течение 76 дней в круглосуточном режиме на экране появятся имена 12 677 857 бойцов: 121 400 имён в сутки, 6 070 в час, 100 в минуту. Цифровая доска памяти будет реализована благодаря специальному аппаратно-программному комплексу. Он интегрирует базу данных - реальные фамилии, имена, отчества, звания и должности бойцов - в графическое оформление телеканала", - говорится в пресс-релизе.

Основная цель проекта, как отметили в пресс-службе, состоит в том, чтобы вспомнить всех героев Победы независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды, а также создать фактографическую основу для противодействия попыткам фальсификации истории войны.

"Проект "Помним каждого" реализуется совместно с Управлением министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества и интернет-порталом документов о Второй мировой войне "Память народа", - указано в пресс-релизе.