"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия 24" запускает масштабный телевизионный проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе вещателя.
С 23 февраля по 8 мая 2020 года каждый день в прямом эфире телеканал будет показывать цифровую доску памяти. В течение 76 дней в круглосуточном режиме на экране появятся имена 12 677 857 бойцов: 121 400 имён в сутки, 6 070 в час, 100 в минуту. Цифровая доска памяти будет реализована благодаря специальному аппаратно-программному комплексу. Он интегрирует базу данных - реальные фамилии, имена, отчества, звания и должности бойцов - в графическое оформление телеканала", - говорится в пресс-релизе.
Основная цель проекта, как отметили в пресс-службе, состоит в том, чтобы вспомнить всех героев Победы независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды, а также создать фактографическую основу для противодействия попыткам фальсификации истории войны.
"Проект "Помним каждого" реализуется совместно с Управлением министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества и интернет-порталом документов о Второй мировой войне "Память народа", - указано в пресс-релизе.
"Память народа" – интернет-портал документов о Второй мировой войне – создан в 2007 году министерством обороны РФ. В 2008 году проект награждён премией CNews AWARDS как самый социально-значимый ИТ-проект. "Память Народа" является крупнейшим в мире информационным ресурсом открытого доступа, наполняемым всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. В базе данных ресурса собраны официальные сведения о 12 677 857 военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
12 декабря 2019, 12:43Начал работу официальный сайт 75-летия Победы