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https://ria.ru/20200219/1564968220.html
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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РИА Новости

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

14:49 19.02.2020 (обновлено: 00:19 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Дружинин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга о том, что зарплата президента — не самая большая в стране, а также ответил на вопросы о капитальном ремонте и поддержке семей с детьми.
После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
"Думаю, что очень трудно", — ответил глава государства.
Его собеседница предположила, что президентская зарплата больше, чем у нее.
"Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", — сказал на это Путин.
Женщина пожаловалась и на то, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.
"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", — сказал Путин.
Он добавил, что в стране еще много проблем в социальной сфере. Но сейчас, напомнил президент, принят целый пакет мер по поддержке семей с детьми, а инвалидам планируется повысить пенсию.
Андрей Белоусов
12 февраля, 15:22
Белоусов призвал радикально упростить управление нацпроектами
В декабре 2019 года Путин выразил сомнение, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации нацпроектов. Президент, в частности сослался на данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны. В ФСО работает подразделение, которое занимается исследованиями общественного мнения для органов власти по их запросу.
Так, в сентябре 2019 года 30,6 процента респондентов ничего не знали о ходе реализации нацпроектов. Путин выразил недоумение тем, что такая ситуация вообще возможна. Он напомнил, что не раз обсуждал эту проблему с чиновниками.
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Анатолий СобчакВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Чиновник, живущий и работающий в безлимитно-роскошных условиях (за счет налогоплательщиков, кстати), никогда не станет искренне переживать за бедных или малоимущих. Никогда!
19 февраля, 16:47
Вадим Викторович
733159159
"Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации нацпроектов", а я думал что мы этот процесс должны были почувствовать на себе, но не почувствовали, вывод-нет никакой реализации все проекты на бумаге и не более того
19 февраля, 18:14
eerahtur2010
6827421349
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