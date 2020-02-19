Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга о том, что зарплата президента — не самая большая в стране, а также ответил на вопросы о капитальном ремонте и поддержке семей с детьми.

После возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент пообщался с собравшимся неподалеку горожанами. Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.

"Думаю, что очень трудно", — ответил глава государства.

Его собеседница предположила, что президентская зарплата больше, чем у нее.

"Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", — сказал на это Путин.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Женщина пожаловалась и на то, что не может купить продукты на установленный прожиточный минимум, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", — сказал Путин.

Он добавил, что в стране еще много проблем в социальной сфере. Но сейчас, напомнил президент, принят целый пакет мер по поддержке семей с детьми, а инвалидам планируется повысить пенсию.

В декабре 2019 года Путин выразил сомнение, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.

Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации нацпроектов. Президент, в частности сослался на данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны. В ФСО работает подразделение, которое занимается исследованиями общественного мнения для органов власти по их запросу.