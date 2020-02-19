Среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян

ТОКИО, 19 фев - РИА Новости. Российских граждан не оказалось в числе новых заболевших Российских граждан не оказалось в числе новых заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии , сообщило в среду посольство РФ в этой стране.

"Российских граждан среди них нет", - отметила дипмиссия.

Ранее Минфин Японии опубликовал данные о том, что тесты на вирус за этот день прошли 607 человек, из которых 79 результатов показали заражение вирусом (у 68 человек нет никаких симптомов). Из общего числа 621 инфицированного с судна без симптомов оказалось 322 человека.

На Diamond Princess до начала карантина две недели назад среди 3700 пассажиров и членов экипажа находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен вирус, вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению на Родину.