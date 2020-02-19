Попова назвала работников санатория "Градостроитель" в Тюмени героями

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала героями сотрудников санатория "Градостроитель" под Тюменью , где находились на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился.

Попова также поблагодарила министерство обороны РФ за организацию эвакуация россиян из Китая.

Она отметила, что те, кто находился на карантине под Тюменью, в течение двух недель находились под медицинским наблюдением, предусматривавшим, что они не будут выходить ни на минуту из своих комнат, из помещений, в которых они проживают.

"И также в течение двух недель не будут выходить из здания медицинские работники, работники, которые обеспечивали питание, хозяйственные работники - все, кто находится в здании на период начала карантина. Я бы хотела сказать, что эти люди - герои. То, что они сделали - это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение", - заявила Попова в эфире канала "Россия 24".

Она также добавила, что что правила биологической безопасности были соблюдены неукоснительно.

Ранее сообщалось, что большинство после карантина собирается в Москву – 33 человека. По девять человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные отправятся в еще 27 городов – от Астрахани до Благовещенска. Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.