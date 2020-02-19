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На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС
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РИА Новости

На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС

14:35 19.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде наркотиков, возбужденное в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой после заказа из Польши упаковки антидепрессантов, возвращено на доследование, сообщила РИА Новости адвокат девушки Ирина Ручко.
В апреле 2019 года девушка была задержана при получении посылки, в которой были 30 таблеток, содержащих наркотическое средство эфедрон общей массой 10,6 грамма. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере, максимальная санкция по которому составляет 20 лет лишения свободы.
Таблетки
8 июня 2019, 10:00Акценты
Виновата без умысла. Что нужно знать о покупке лекарств в СетиГенпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Дарьи Беловой из Екатеринбурга, заказавшей за границей антидепрессант, в состав которого входят производные наркотика.
Как поясняла адвокат, Беляева состоит на учете у психиатра с диагнозом "психическое расстройство". По рецепту врачей она принимала антидепрессанты, но они ей помогали не в полной мере, поэтому медик посоветовала препарат, содержащий вещество бупропион. Девушка, заказывая препарат на европейском сайте, не знала, что он содержит эфедрон.
"Наше дело возвращено на стадию предварительного расследования. Как указывает следователь в постановлении, транспортный прокурор указал на неконкретизацию в достаточной степени действий Беляевой", – сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что статус подозреваемой с Беляевой снят, мера пресечения в виде подписки о невыезде также отменена. "Следователь обещал, что к концу февраля ознакомит нас с материалами дела и направит дело в суд", – уточнила Ручко.
Накануне таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда Ольги Калиновской по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами: 300 таблеток, содержащих 90 граммов бупропиона.
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ПольшаВолгоградЕкатеринбургПроисшествия
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