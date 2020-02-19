На Урале вернули на доследование дело о посылке с лекарствами из ЕС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде наркотиков, возбужденное в отношении жительницы Уголовное дело о контрабанде наркотиков, возбужденное в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой после заказа из Польши упаковки антидепрессантов, возвращено на доследование, сообщила РИА Новости адвокат девушки Ирина Ручко.

В апреле 2019 года девушка была задержана при получении посылки, в которой были 30 таблеток, содержащих наркотическое средство эфедрон общей массой 10,6 грамма. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере, максимальная санкция по которому составляет 20 лет лишения свободы.

Как поясняла адвокат, Беляева состоит на учете у психиатра с диагнозом "психическое расстройство". По рецепту врачей она принимала антидепрессанты, но они ей помогали не в полной мере, поэтому медик посоветовала препарат, содержащий вещество бупропион. Девушка, заказывая препарат на европейском сайте, не знала, что он содержит эфедрон.

"Наше дело возвращено на стадию предварительного расследования. Как указывает следователь в постановлении, транспортный прокурор указал на неконкретизацию в достаточной степени действий Беляевой", – сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что статус подозреваемой с Беляевой снят, мера пресечения в виде подписки о невыезде также отменена. "Следователь обещал, что к концу февраля ознакомит нас с материалами дела и направит дело в суд", – уточнила Ручко.