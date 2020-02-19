Японский проездной для туристов будет продаваться онлайн

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Специальный проездной для туристов в Японии с лета этого года будет продаваться онлайн. Ранее приобрести его можно было лишь через посредника, Специальный проездной для туристов в Японии с лета этого года будет продаваться онлайн. Ранее приобрести его можно было лишь через посредника, сообщает NewsOnJapan.

Универсальный проездной для туристов Japan Rail Pass сокращает расходы на передвижение. С его помощью, можно неограниченное число раз кататься на поездах, автобусах, метро и некоторых паромах.

Ранее документ можно было приобрести, приехав в Японию, или за пределами страны через посредника — турагентство или авиакомпанию (так получится на десять процентов дешевле).

Летом 2020 года будет создан специальный сайт, где туристы смогут покупать билеты и забирать их в аэропортах Японии по прибытии. Проездной на семь дней стоит 19 500 тысяч рублей, на две недели — 31 000, на и три – 39 000.