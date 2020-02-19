Путин в Петербурге возложил цветы к памятнику Собчаку

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Памятник находится на Васильевском острове, на его открытии в 2006 году Путин присутствовал лично. Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент положил к подножью памятника букет красных роз. Вслед за президентом и Нарусовой цветы к памятнику возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака Ксения. Затем Путин кратко пообщался с гостями церемонии.

Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Также в среду Путин посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.