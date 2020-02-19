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Путин в Петербурге возложил цветы к памятнику Собчаку
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РИА Новости

Путин в Петербурге возложил цветы к памятнику Собчаку

14:24 19.02.2020 (обновлено: 15:20 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Памятник находится на Васильевском острове, на его открытии в 2006 году Путин присутствовал лично. Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент положил к подножью памятника букет красных роз. Вслед за президентом и Нарусовой цветы к памятнику возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака Ксения. Затем Путин кратко пообщался с гостями церемонии.
Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Также в среду Путин посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.
Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Нынешний президент России Владимир Путин работал в его команде. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.
Владислав Сурков
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Анатолий СобчакВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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