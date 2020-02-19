США выделят $38 миллионов на обучение украинцев "ценностям демократии"

Речь идет о программе "Мероприятия по укреплению национального самосознания через молодежь" (UNITY). Целью этого проекта называется "воспитание чувства ответственности за европейское будущее Украины".
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Потенциальные адресаты программы — украинцы в возрасте от десяти до 35 лет. Предполагается, что проект сформирует у молодых людей "общий набор ценностей и установок", а также закрепит "национальное самосознание".
Будущее Украины, как считают в USAID, связано с "европейскими ценностями" и подразумевает разрыв с "советским прошлым". Там также отмечают, что сейчас у молодежи есть уникальная возможность возглавить переход к "демократии", так как у власти находятся молодые лидеры: президент Владимир Зеленский и самый молодой в истории Украины парламент. Средний возраст депутатов снизился на семь лет — до 31 года, при этом 80 процентов из них избраны в Верховную раду впервые.
"Украинская молодежь в целом активнее, чем представители старшего поколения, выступает за реформы и интеграцию с Европейским союзом, и благодаря ведущей роли молодежи в жизни гражданского общества и экономических инновациях перед ней открывается важная возможность для дальнейшего укрепления концепции ценностно-ориентированного украинского гражданства", — уточняется в документе.