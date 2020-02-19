США выделят $38 миллионов на обучение украинцев "ценностям демократии"

"Украинская молодежь в целом активнее, чем представители старшего поколения, выступает за реформы и интеграцию с Европейским союзом, и благодаря ведущей роли молодежи в жизни гражданского общества и экономических инновациях перед ней открывается важная возможность для дальнейшего укрепления концепции ценностно-ориентированного украинского гражданства", — уточняется в документе.