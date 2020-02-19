Косачев прокомментировал невыдачу дипломату американской визы

"Я надеюсь, что международное сообщество найдет в себе возможности, мужество, консолидироваться и коллективно ответить на эти совершенно безобразные действия через последовательные решения о переносе тех или иных мероприятий. Может быть, однажды дело дойдет до переноса штаб-квартиры (ООН), понятно, что это весьма затратные решения",- сказал Косачев.

По его словам, если американские союзники по НАТО и по другим структурам начнут "стыдливо отмалчиваться" и делать вид, что ничего не происходит, то тот позор, подчеркнул российский сенатор, который навлекают на себя американцы подобными решениями, будет так или иначе ложиться и на них.