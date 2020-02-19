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Косачев прокомментировал невыдачу дипломату американской визы
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РИА Новости

Косачев прокомментировал невыдачу дипломату американской визы

14:07 19.02.2020 (обновлено: 14:28 19.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЛИВИНГСТОН (Республика Замбия), 19 фев - РИА Новости. Международное сообщество должно найти возможность ответить на "безобразные действия США", регулярно не выдающих визы на заседания ООН, вплоть до переноса штаб-квартиры всемирной организации из Нью-Йорка, заявил РИА Новости глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Я надеюсь, что международное сообщество найдет в себе возможности, мужество, консолидироваться и коллективно ответить на эти совершенно безобразные действия через последовательные решения о переносе тех или иных мероприятий. Может быть, однажды дело дойдет до переноса штаб-квартиры (ООН), понятно, что это весьма затратные решения",- сказал Косачев.

По его словам, если американские союзники по НАТО и по другим структурам начнут "стыдливо отмалчиваться" и делать вид, что ничего не происходит, то тот позор, подчеркнул российский сенатор, который навлекают на себя американцы подобными решениями, будет так или иначе ложиться и на них.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевООНРоссияСШАВ мире
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