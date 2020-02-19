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Ядерные технологии
2020-02-19T13:58+0300
https://ria.ru/20200219/1564965247.html
НТВ покажет фильм о том, как разведка СССР сорвала ядерные планы ЮАР
https://cdn24.img.ria.ru/images/155700/89/1557008968_0:303:1000:866_1036x0_80_0_0_64c1cdf9777e97b3e62338d9e121e959.jpg
РИА Новости

НТВ покажет фильм о том, как разведка СССР сорвала ядерные планы ЮАР

13:58 19.02.2020
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Испытания ядерной бомбы
Испытания ядерной бомбы
Испытания ядерной бомбы. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Фильм "Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари", рассказывающий о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в ЮАР, выйдет на телеканале НТВ 24 февраля, рассказал РИА Новости автор ленты, специальный корреспондент НТВ Алексей Поборцев.
Фильм посвящен предстоящему в нынешнем году 100-летию Службы внешней разведки России.
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 "Это третий фильм из серии "Секретная Африка". Необычность новой ленты заключается не только в том, что она с одной стороны посвящена истории борьбы Намибии за независимость от Южно-Африканской республики, а с другой стороны - посвящена личности нашего легендарного разведчика-нелегала Алексея Козлова, фактически благодаря которому ЮАР лишилась атомного оружия", - сказал Поборцев.
"Причем в ЮАР было создано несколько атомных зарядов, но Претория вынуждена была отказаться от них благодаря мощному давлению со стороны стран, входивших в мировой "ядерный клуб", - добавил журналист.
По словам Поборцева, в фильме будет рассказано о подвиге Алексея Козлова. "Это был настоящий герой. Он добыл информацию о том, что ЮАР провела свое ядерное испытание. Но Козлова выдал предатель, и разведчик на два года оказался в тюрьме, причем полгода провел в камере смертников. Козлова жестоко пытали, ему угрожали, заставляли смотреть, как вешают других, но он ничего и никого не выдал", - сказал автор фильма.
Козлов с честью вернулся домой, а через какое-то время попросил направить его на нелегальную работу за рубеж. "Он убедил руководство, что никто за границей и не подумает, что разведчик, раскрытый в одной стране, может вновь вернуться к работе за рубежом. Так и произошло, Алексей Козлов проработал еще несколько лет - но уже в другом регионе мира. А потом вернулся и получил звезду Героя из рук президента Владимира Путина", - сказал журналист.
Поборцев рассказал, что съемочная группа работала в Вологде, где вырос Алексей Козлов, в Германии, где советского разведчика меняли как гражданина ФРГ, а также в пустыне Калахари, где был построен полигон, предназначенный для испытания атомных зарядов ЮАР.
Алексей Михайлович Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов работал в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта. Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР, и режим Претории был вынужден свернуть свои разработки.
В 1980 году в результате предательства Козлов был арестован. В 1982 году он был обменян на десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Позже вновь работал на нелегальном положении за границей. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Козлову в 2000 году было присвоено звание Героя России.
Книги
4 февраля, 04:05
Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
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Ядерные технологииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НТВ (телеканал)ЮАРРоссияСССРОбщество
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