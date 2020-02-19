НТВ покажет фильм о том, как разведка СССР сорвала ядерные планы ЮАР

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Фильм "Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари", рассказывающий о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в Фильм "Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари", рассказывающий о срыве советской разведкой в 1970-х годах программы создания ядерного оружия в ЮАР , выйдет на телеканале НТВ 24 февраля, рассказал РИА Новости автор ленты, специальный корреспондент НТВ Алексей Поборцев.

"Это третий фильм из серии "Секретная Африка". Необычность новой ленты заключается не только в том, что она с одной стороны посвящена истории борьбы Намибии за независимость от Южно-Африканской республики, а с другой стороны - посвящена личности нашего легендарного разведчика-нелегала Алексея Козлова, фактически благодаря которому ЮАР лишилась атомного оружия", - сказал Поборцев.

"Причем в ЮАР было создано несколько атомных зарядов, но Претория вынуждена была отказаться от них благодаря мощному давлению со стороны стран, входивших в мировой "ядерный клуб", - добавил журналист.

По словам Поборцева, в фильме будет рассказано о подвиге Алексея Козлова. "Это был настоящий герой. Он добыл информацию о том, что ЮАР провела свое ядерное испытание. Но Козлова выдал предатель, и разведчик на два года оказался в тюрьме, причем полгода провел в камере смертников. Козлова жестоко пытали, ему угрожали, заставляли смотреть, как вешают других, но он ничего и никого не выдал", - сказал автор фильма.

Козлов с честью вернулся домой, а через какое-то время попросил направить его на нелегальную работу за рубеж. "Он убедил руководство, что никто за границей и не подумает, что разведчик, раскрытый в одной стране, может вновь вернуться к работе за рубежом. Так и произошло, Алексей Козлов проработал еще несколько лет - но уже в другом регионе мира. А потом вернулся и получил звезду Героя из рук президента Владимира Путина", - сказал журналист.

Поборцев рассказал, что съемочная группа работала в Вологде, где вырос Алексей Козлов, в Германии, где советского разведчика меняли как гражданина ФРГ, а также в пустыне Калахари, где был построен полигон, предназначенный для испытания атомных зарядов ЮАР.

Алексей Михайлович Козлов (1934-2015) в конце 1970-х годов работал в Южной Африке под именем немецкого бизнесмена Отто Шмидта. Доложенная Козловым в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР, и режим Претории был вынужден свернуть свои разработки.