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Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных Т-72
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РИА Новости

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных Т-72

13:55 19.02.2020 (обновлено: 15:14 19.02.2020)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72.
Учения прошли на полигоне Мулино в Нижегородской области, в них участвовали более 500 экипажей Т-72Б3М Западного военного округа.
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На кадрах видно, как танк едет без остановок по участку, преодолевая различные препятствия и стреляя по подвижным целям, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту условного противника.
Отмечается, что мишени возникают неожиданно, поэтому экипаж должен точно применять 125-миллиметровую пушку, зенитный и танковый пулеметы.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-72Б3МНижегородская областьБезопасность
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