Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных Т-72

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72.
Учения прошли на полигоне Мулино в Нижегородской области, в них участвовали более 500 экипажей Т-72Б3М Западного военного округа.
12 августа 2019, 14:29Новое оружие РоссииШойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
На кадрах видно, как танк едет без остановок по участку, преодолевая различные препятствия и стреляя по подвижным целям, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту условного противника.
Отмечается, что мишени возникают неожиданно, поэтому экипаж должен точно применять 125-миллиметровую пушку, зенитный и танковый пулеметы.
8 марта 2019, 16:23Американские военные загримировали бронетранспортеры под Т-72Б3