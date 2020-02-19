Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии

"Девятнадцатого февраля состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром. В ходе диалога обсуждена обстановка в Ливии. Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

"Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии", - добавляется в сообщении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.