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Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии
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РИА Новости

Шойгу обсудил с Хафтаром обстановку в Ливии

13:49 19.02.2020 (обновлено: 13:56 19.02.2020)
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© Фото : МИД РоссииГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : МИД России
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, они обсудили обстановку в Ливии, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Девятнадцатого февраля состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром. В ходе диалога обсуждена обстановка в Ливии. Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шойгу и Хафтар подтвердили необходимость выполнения решений Берлинской конференции по Ливии.
"Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии", - добавляется в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13:04
Лавров оценил процесс урегулирования конфликта в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарСергей ШойгуЛивияРоссияВ мире
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