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Туризм
2020-02-19T19:41+0300
https://ria.ru/20200219/1564964459.html
Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании
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РИА Новости

Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании

19:41 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лиссабон
Города мира. Лиссабон
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Португалия рассматривает возможность субсидирования отдыха британских туристов после Brexit, сообщает The Guardian.
В частности, власти обсуждают перспективу оплаты медобслуживания отдыхающих из Великобритании, большое число которых традиционно посещают Лиссабон и прибрежные курорты страны.
Министр туризма Рита Маркес сказала, что правительство обсуждает возможность для британских туристов в Португалии по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования (European Health Insurance Card, (EHIC). Она позволяет гражданам ЕС, Швейцарии и ранее — Великобритании получать медпомощь в другом государстве, где действует эта страховка.
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