Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании

В частности, власти обсуждают перспективу оплаты медобслуживания отдыхающих из Великобритании, большое число которых традиционно посещают Лиссабон и прибрежные курорты страны.

Министр туризма Рита Маркес сказала, что правительство обсуждает возможность для британских туристов в Португалии по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования (European Health Insurance Card, (EHIC). Она позволяет гражданам ЕС, Швейцарии и ранее — Великобритании получать медпомощь в другом государстве, где действует эта страховка.