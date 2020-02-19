Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 621

ТОКИО, 19 фев - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом лиц на круизном лайнере Число заразившихся коронавирусом лиц на круизном лайнере Diamond Princess в Японии достигло 621, у большинства из них нет никаких симптомов, согласно опубликованным в среду данным минздрава этой страны.

В среду закончился двухнедельный карантин на борту судна, на берег сошли примерно 500 человек. Согласно сообщению министерства, тесты на вирус прошли при этом 607 человек, из которых 79 результатов показали заражение вирусом. Среди заразившихся у 68 человек нет никаких симптомов. Из общего числа инфицированных с судна без симптомов оказались 322 человека.

На Diamond Princess находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен вирус, вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению домой.