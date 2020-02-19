Лавров заявил о готовности продолжать работу с Анкарой по Идлибу

"Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чем договаривались, причем выполнения не с точки воссоздания первоначальной ситуации полуторалетней давности, а выполнения договоренности с точки зрения достижения результатов, о которых я упомянул", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.