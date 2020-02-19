Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием, если лидер Турции Тайип Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии против сирийской армии.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.
"Давайте пока не будем исходить из худших сценариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия предполагает реагировать в ситуации, если Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии.
По его словам, это не наилучший сценарий.
"Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, - это обязанность именно турецкой стороны", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
"Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий", - добавил Песков.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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