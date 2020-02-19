Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T13:43+0300
https://ria.ru/20200219/1564962329.html
Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959232_0:166:3346:2048_1036x0_80_0_0_4220d5aedfe1191014db497d2eaae4e0.jpg
РИА Новости

Песков назвал возможную операцию Турции в Сирии худшим сценарием

13:02 19.02.2020 (обновлено: 13:43 19.02.2020)
1445
© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием, если лидер Турции Тайип Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии против сирийской армии.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
04:02Война в Сирии
Гутерреш призвал прекратить боевые действия на северо-западе Сирии
"Давайте пока не будем исходить из худших сценариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Россия предполагает реагировать в ситуации, если Эрдоган начнет военную операцию на территории Сирии.
По его словам, это не наилучший сценарий.
"Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, - это обязанность именно турецкой стороны", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
"Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий", - добавил Песков.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Вчера, 20:05Сказано в эфире
"Неприкрытый грабеж". Военный эксперт о действиях США в СирииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил США в расхищении нефтяных богатств Сирии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец объяснил, почему присутствие американских войск в арабской респубилке носит "точечный" характер.
2330141
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Лавров рассказал о действиях сирийской армии в Идлибе
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия в Идлибе поддерживает сирийскую армию
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Никита Воропаев, Дмитрий Мордвинцев
"Пристал к чужой девушке": кто ответит за смерть хоккеиста Воропаева
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Лавров оценил борьбу с террористами в Идлибе
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Эксперт из США объяснил, почему санкции против России еще "аукнутся"
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Лавров заявил, что Москва не выдвигала новых требований по Идлибу
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID)
США выделят $38 миллионов на обучение украинцев "ценностям демократии"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Иране подтвердили два случая заражения коронавирусом в стране
15:15Названы лучшие места России для встречи Масленицы
15:12Онищенко назвал причины "массового чувства голода" у школьников
15:12ЛНР приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ
15:11В Киеве проходит митинг за отставку главы антикоррупционного бюро
15:10Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
15:10Шепелев прокомментировал уход с Первого канала
15:09Муфтий призвал изучить опыт суфизма для профилактики экстремизма
15:07Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента
15:05Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине
15:05Антиохийский патриарх Иоанн поедет в Амман, полагает его представитель
15:04Путин в четверг подведет итоги деятельности ФСБ в 2019 году
15:04Абхазии нужно усилить интеграцию с Россией, заявил Леонид Дзапшба
15:01Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
14:58В Екатеринбурге маломобильные ветераны увидят участников парада Победы
14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон
14:57В Госдуме назначили дату рассмотрения поправок в бюджет
14:57В Йемене взорвали машину министра обороны страны
14:56В Германии проведут проверку АдГ из-за ксенофобии в раскрасках
14:55Автомобилистов хотят предупреждать об опасных участках через СМС
Лента новостейМолния