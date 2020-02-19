В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе

"Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось. Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами, с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания" , - сказал Песков в ответ на вопрос о позиции РФ в отношении достигнутых на переговорах договоренностей.