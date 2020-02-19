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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T13:11+0300
https://ria.ru/20200219/1564961564.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию в Идлибе

12:51 19.02.2020 (обновлено: 13:11 19.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия намерена и дальше использовать рабочие контакты с Турцией, чтобы не позволить ситуации в Идлибе и далее нагнетаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.
"Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось. Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами, с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания" , - сказал Песков в ответ на вопрос о позиции РФ в отношении достигнутых на переговорах договоренностей.
"Безусловно, контакты с турецкой стороной будут продолжаться на самых разных уровнях", - подчеркнул он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли продолжен поиск компромисса и могут ли быть пересмотрены те предложения, которая Россия делала турецкой стороне и которые не устроили турецкую сторону, Песков заметил: "Я не могу ничего вам сказать по этому поводу". "Могу лишь только подтвердить, что контакты будут продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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