АТОР: в Доминикане откроют новый аэропорт

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На востоке Доминиканы, рядом с развивающимся курортом Уверо-Альто, начали строить новый аэропорт, сообщает АТОР.
Открытие воздушной гавани, которая станет третьей в этой части острова после Пунта-Каны и Ла-Романы, намечено на 2022 год.
Российские туроператоры, отправляющие клиентов в Доминикану, говорят, что новый хаб сделает более привлекательным для отдыхающих регион Баваро, разгрузит имеющиеся аэропорты, позволит расширить полетную программу и, возможно, получить более выгодные цены на авиаперевозки.
В курортной зоне между Мичесом и Уверо-Альто строится много отелей. А аэропорт Пунта-Каны, куда прилетает до двух третей всех чартеров на востоке Доминиканы, уже сейчас работает на пределе возможностей, отмечают участники рынка.
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