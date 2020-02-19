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Туризм
2020-02-19T16:55+0300
https://ria.ru/20200219/1564961539.html
АТОР: в Доминикане откроют новый аэропорт
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РИА Новости

АТОР: в Доминикане откроют новый аэропорт

16:55 19.02.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаОтель Barcelo Bavaro Palace
Отель Barcelo Bavaro Palace
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На востоке Доминиканы, рядом с развивающимся курортом Уверо-Альто, начали строить новый аэропорт, сообщает АТОР.
Открытие воздушной гавани, которая станет третьей в этой части острова после Пунта-Каны и Ла-Романы, намечено на 2022 год.
Российские туроператоры, отправляющие клиентов в Доминикану, говорят, что новый хаб сделает более привлекательным для отдыхающих регион Баваро, разгрузит имеющиеся аэропорты, позволит расширить полетную программу и, возможно, получить более выгодные цены на авиаперевозки.
В курортной зоне между Мичесом и Уверо-Альто строится много отелей. А аэропорт Пунта-Каны, куда прилетает до двух третей всех чартеров на востоке Доминиканы, уже сейчас работает на пределе возможностей, отмечают участники рынка.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДоминикана
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