АТОР: в Доминикане откроют новый аэропорт

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На востоке Доминиканы, рядом с развивающимся курортом Уверо-Альто, начали строить новый аэропорт, На востоке Доминиканы, рядом с развивающимся курортом Уверо-Альто, начали строить новый аэропорт, сообщает АТОР.

Открытие воздушной гавани, которая станет третьей в этой части острова после Пунта-Каны и Ла-Романы, намечено на 2022 год.

Российские туроператоры, отправляющие клиентов в Доминикану, говорят, что новый хаб сделает более привлекательным для отдыхающих регион Баваро, разгрузит имеющиеся аэропорты, позволит расширить полетную программу и, возможно, получить более выгодные цены на авиаперевозки.