Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы

По информации агентства, стороны заключили сделку еще в ноябре 2019 года. Она предполагает изготовление 300 миллионов купюр венесуэльских боливар. Общий номинал банкнот составит примерно 143 миллиона долларов.
Отмечается, что услуга обойдется Каракасу в 7,4 миллиона долларов.
Венесуэла не единственная заказывает у России печать денежных купюр: в число заказчиков также входят Белоруссия, Ливан, Гватемала, Малайзия и другие страны.
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