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Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы
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РИА Новости

Bloomberg: Россия напечатает деньги для Венесуэлы

12:43 19.02.2020 (обновлено: 13:58 19.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэльские боливары
Венесуэльские боливары
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия напечатает банкноты для Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта между АО "Гознак" и Центральным банком Венесуэлы.
По информации агентства, стороны заключили сделку еще в ноябре 2019 года. Она предполагает изготовление 300 миллионов купюр венесуэльских боливар. Общий номинал банкнот составит примерно 143 миллиона долларов.
Отмечается, что услуга обойдется Каракасу в 7,4 миллиона долларов.
Венесуэла не единственная заказывает у России печать денежных купюр: в число заказчиков также входят Белоруссия, Ливан, Гватемала, Малайзия и другие страны.
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ГознакВенесуэлаРоссияЭкономика
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