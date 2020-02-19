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В Кремле пока не планируют телефонный разговор Путина с Эрдоганом
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РИА Новости

В Кремле пока не планируют телефонный разговор Путина с Эрдоганом

12:43 19.02.2020 (обновлено: 12:57 19.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путин и турецкого лидера Тайипа Эрдогана пока не планируется, но при необходимости он может быть согласован за несколько часов, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.
"Пока конкретных планов о телефонном разговоре на сегодняшний день нет. Но президенты достаточно в тесном контакте, поэтому в случае необходимости разговор может быть согласован буквально за часы", - сказал Песков в ответ на вопрос, не планируется ли в среду в связи с этим телефонного разговора двух лидеров.
Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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