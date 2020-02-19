Знакомый рассказал о задержанном за подготовку терактов в Керчи

ВОЛГОГРАД, 19 фев — РИА Новости. Один из студентов Керченского морского колледжа рассказал РИА Новости о своем одногруппнике, которого накануне задержали за подготовку терактов.
По словам молодого человека, попросившего не называть его имя, задержанный — "обычный и веселый парень". При этом собеседник агентства не верит, что тот мог быть последователем Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в своем колледже в 2018 году.
"Не говорил, что конфликт был с кем-то. Да и не обижали его в колледже… Он как все. Обычный парень", — рассказал студент.
Накануне в Керчи задержали двух подростков, которые, по данным следствия, планировали два теракта. Они успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета и даже опробовать их на домашних животных. Один из задержанных учился в Керченском морском колледже, второй — в школе № 15.