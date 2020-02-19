Знакомый рассказал о задержанном за подготовку терактов в Керчи

ВОЛГОГРАД, 19 фев — РИА Новости. Один из студентов Керченского морского колледжа рассказал РИА Новости о своем одногруппнике, которого накануне задержали за подготовку терактов.

"Не говорил, что конфликт был с кем-то. Да и не обижали его в колледже… Он как все. Обычный парень", — рассказал студент.