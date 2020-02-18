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ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму
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РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму

17:50 18.02.2020
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму, и показала их самодельные взрывные устройства.
В ролике видно, как сотрудники службы заходят в дома, задержанные сопротивления не оказывают. Затем два подростка заполняют бумаги, причем голос за кадром подсказывает им, какое число указать, где поставить подпись, а также указывает на то, что в обозначении года один из задержанных забыл поставить ноль.
В кадре также появляется человек в гражданской одежде, который из рюкзака достает самодельные взрывные устройства, а также их элементы и раскладывает на постели. Видно, что в составе устройств есть гвозди.
В другом доме сотрудник в маске и гигиенических перчатках сидит за компьютером, в браузере открыта социальная сеть "Вконтакте". В рюкзаке, содержимое которого достали во втором доме, также оказались самодельные взрывные устройства. Подросток признается, что собирался взорвать школу №15 города Керчь.
Кроме этого он рассказывает, что издевался как минимум над тремя котами.
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КерчьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
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