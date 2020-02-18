ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму , и показала их самодельные взрывные устройства.

В ролике видно, как сотрудники службы заходят в дома, задержанные сопротивления не оказывают. Затем два подростка заполняют бумаги, причем голос за кадром подсказывает им, какое число указать, где поставить подпись, а также указывает на то, что в обозначении года один из задержанных забыл поставить ноль.

В кадре также появляется человек в гражданской одежде, который из рюкзака достает самодельные взрывные устройства, а также их элементы и раскладывает на постели. Видно, что в составе устройств есть гвозди.

В другом доме сотрудник в маске и гигиенических перчатках сидит за компьютером, в браузере открыта социальная сеть "Вконтакте". В рюкзаке, содержимое которого достали во втором доме, также оказались самодельные взрывные устройства. Подросток признается, что собирался взорвать школу №15 города Керчь.