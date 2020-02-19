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Во Франции заявили, что могут пересмотреть статус беженца Павленского
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РИА Новости

Во Франции заявили, что могут пересмотреть статус беженца Павленского

12:17 19.02.2020
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© Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер перед первым заседанием кабинета министров нового правительства Франции в Елисейском двореце. 18 мая 2017
Государственный секретарь Франции по парламентским связям и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер перед первым заседанием кабинета министров нового правительства Франции в Елисейском двореце. 18 мая 2017
© Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер не исключает, что может быть поставлен вопрос о лишении художника-акциониста Петра Павленского статуса политического беженца во Франции, но сначала должно пройти судебное разбирательство.
Ранее прокуратура Парижа открыла досудебное производство в отношении Павленского и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования "вмешательства в частную жизнь" и "распространения без разрешения видео сексуального характера", на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво. Кроме того, в отношении Павленского, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, начато предварительное следствие по делу о драке, произошедшей 31 декабря прошлого года. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения, они находятся под судебным контролем. По второму делу Павленскому пока обвинения не предъявлены, он будет вызван в судебные органы дополнительно, отметил во вторник его адвокат.
Петр Павленский
Вчера, 22:04
Павленскому предъявили обвинения по "делу Гриво"
Один из депутатов французского парламента призвал рассмотреть вопрос о лишении Павленского политического убежища и о высылке его из Франции.

"Не буду высказываться по его случаю. Но жду от человека, которого мы защищаем по статусу политического беженца, что он будет примерным гражданином", - сказал Кастанер в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос, может ли Павленский быть выслан в Россию.

Министр указал на то, что Павленский проходит и еще по одному делу - о драке. "Будет проводиться следствие. Мы увидим, понесет ли он наказание за это. И мы можем поставить под вопрос его статус беженца после этого", - продолжил Кастанер.
"Скорее всего, он подаст протест. Кстати, он находит очень хороших адвокатов, их много, чтобы его защищать и мешать нам в применении процедуры выдворения. Но всему свое время. Сначала он должен ответить перед правосудием по двум делам", - подчеркнул глава МВД Франции.
Петр Павленский
Вчера, 23:40
Павленский заявил, что не жалеет о распространении интимных видео
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Кристоф КастанерПетр ПавленскийМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияРоссияПарижВ мире
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